Pallamano, Europei 2022: la Spagna piega la Danimarca e passa in finale (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Spagna conquista uno dei due posti per la finale dei campionati Europei di Pallamano, torneo che ci sta tenendo compagnia da due settimane. 29 a 25 è stato il risultato finale a sfavore della Danimarca che ha dovuto inchinarsi ai campioni in carica. Il primo tempo è stato semplicemente incredibile con un’equilibrio quasi perfetto tra le due formazioni. I danesi hanno provato l’allungo nei primi 30 minuti, una missione non riuscita con gli iberici che hanno abilmente chiuso il margine portandosi a 13 a14. La continuazione non è stata meno interessante. Gli spagnoli hanno cambiato il passo e si sono portati in vantaggio con una serie d’attacchi che non hanno lasciato scampo a Nielsen ed ai suoi teammate. Figueras ha condotto la squadra nell’ultimo quarto dell’evento che ha visto un ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Laconquista uno dei due posti per ladei campionatidi, torneo che ci sta tenendo compagnia da due settimane. 29 a 25 è stato il risultatoa sfavore dellache ha dovuto inchinarsi ai campioni in carica. Il primo tempo è stato semplicemente incredibile con un’equilibrio quasi perfetto tra le due formazioni. I danesi hanno provato l’allungo nei primi 30 minuti, una missione non riuscita con gli iberici che hanno abilmente chiuso il margine portandosi a 13 a14. La continuazione non è stata meno interessante. Gli spagnoli hanno cambiato il passo e si sono portati in vantaggio con una serie d’attacchi che non hanno lasciato scampo a Nielsen ed ai suoi teammate. Figueras ha condotto la squadra nell’ultimo quarto dell’evento che ha visto un ...

