Mara Venier a letto raffreddata, un fan parla di Covid e la sua risposta è clamorosa (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non fate arrabbiare Mara Venier . Bloccata a casa per un brutto raffreddore , la conduttrice di Domenica In ha postato poche ore fa una sua foto coperta dalla testa ai piedi con tanto di cappello di ... Leggi su leggo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non fate arrabbiare. Bloccata a casa per un brutto raffreddore , la conduttrice di Domenica In ha postato poche ore fa una sua foto coperta dalla testa ai piedi con tanto di cappello di ...

Advertising

DavidPuente : Sileri non è un over 50 e confessa di non essere vaccinato durante la trasmissione Domenica In di Mara Venier? No!… - chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre: ?? @EnricoLetta ?? @RobertoBurioni ?? @lucianinalitti ?? Giuseppe Tornat… - davided81 : RT @MarceloWalker: Serena Bortone la vedo benissimo come erede di Mara Venier a Domenica In. #leredita - icarvsplume : RT @MarceloWalker: Serena Bortone la vedo benissimo come erede di Mara Venier a Domenica In. #leredita - MarceloWalker : Serena Bortone la vedo benissimo come erede di Mara Venier a Domenica In. #leredita -