LIVE Tsitsipas-Medvedev 1-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: il greco tiene il primo servizio (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Va lunga la risposta di Medvedev. primo game facile per il greco. 40-0 Lungo il dritto in diagonale del russo. 30-0 Risposta in rete di Medvedev. 15-0 Subito grande stop-volley di Tsitsipas. 9.49 SI COMINCIA! SERVE Tsitsipas! 9.48 Chi vince affronterà in finale Rafael Nadal, uscito vittorioso nella prima mattinata dal match contro il nostro Matteo Berrettini per 6-3 6-2 3-6 6-3. 9.45 È importante sottolineare che si gioca con il tetto chiuso. 9.42 Sono entrati in campo i giocatori. Inizia il riscaldamento. 9.39 Medvedev partirà favorito ma, considerando l’avversario che affronterà e la possibile stanchezza dopo le oltre 4 ore e mezza della partita contro Auger-Aliassime, non sarà per niente ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Va lunga la risposta digame facile per il. 40-0 Lungo il dritto in diagonale del russo. 30-0 Risposta in rete di. 15-0 Subito grande stop-volley di. 9.49 SI COMINCIA! SERVE! 9.48 Chi vince affronterà in finale Rafael Nadal, uscito vittorioso nella prima mattinata dal match contro il nostro Matteo Berrettini per 6-3 6-2 3-6 6-3. 9.45 È importante sottolineare che si gioca con il tetto chiuso. 9.42 Sono entrati in campo i giocatori. Inizia il riscaldamento. 9.39partirà favorito ma, considerando l’avversario che affronterà e la possibile stanchezza dopo le oltre 4 ore e mezza della partita contro Auger-Aliassime, non sarà per niente ...

