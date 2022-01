LIVE Berrettini-Nadal 3-6 0-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: break in avvio per lo spagnolo nel 2° set (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Nadal CONTINUA A MARTORIARE Berrettini! L’iberico si difende e poi trova il diritto diagonale vincente. 15-40 Nadal È OVUNQUE!!!! DUE PALLE break PER LO spagnolo! Berrettini cerca la profondità ma l’anticipo difensivo di Nadal aiuta l’iberico. 15-30 Prima potente di Berrettini. 0-30 L’azzurro non riesce ad incidere con il diritto in uscita dal servizio. 0-15 Berrettini prova a spingere con il diritto ma Nadal lo muove con il rovescio. INIZIO SECONDO SET 05.30 Rafael Nadal vince il primo parziale in 43 minuti per 6 giochi a 3 forte del break ottenuto nel secondo gioco dopo aver cominciato in maniera solida ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1CONTINUA A MARTORIARE! L’iberico si difende e poi trova il diritto diagonale vincente. 15-40È OVUNQUE!!!! DUE PALLEPER LOcerca la profondità ma l’anticipo difensivo diaiuta l’iberico. 15-30 Prima potente di. 0-30 L’azzurro non riesce ad incidere con il diritto in uscita dal servizio. 0-15prova a spingere con il diritto malo muove con il rovescio. INIZIO SECONDO SET 05.30 Rafaelvince il primo parziale in 43 minuti per 6 giochi a 3 forte delottenuto nel secondo gioco dopo aver cominciato in maniera solida ...

