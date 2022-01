LIVE Berrettini-Nadal 2-5, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro deve allungare il primo set (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Errore di diritto dell’azzurro dopo il nastro colpito da Nadal. 30-0 Quinto ace di Berrettini. 15-0 Prima di Berrettini che ha consultato il fisioterapista. 2-5 Altro vincente di diritto per Nadal: Berrettini deve allungare il primo set. 40-30 Servizio e diritto impressionante dell’iberico. 30-30 LUNGO IL ROVESCIO DIAGONALE DI Nadal! l’azzurro trova profondità e lo spagnolo va in difficoltà. 30-15 Gran punto giocato in risposta da Berrettini che finalmente trova il rovescio lungolinea con il back e chiude a rete in controtempo. 30-0 Volée alta comoda per l’iberico dopo aver attaccato con il diritto. 15-0 ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Errore di diritto deldopo il nastro colpito da. 30-0 Quinto ace di. 15-0 Prima diche ha consultato il fisioterapista. 2-5 Altro vincente di diritto perilset. 40-30 Servizio e diritto impressionante dell’iberico. 30-30 LUNGO IL ROVESCIO DIAGONALE DItrova profondità e lo spagnolo va in difficoltà. 30-15 Gran punto giocato in risposta dache finalmente trova il rovescio lungolinea con il back e chiude a rete in controtempo. 30-0 Volée alta comoda per l’iberico dopo aver attaccato con il diritto. 15-0 ...

