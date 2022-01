LIVE Berrettini-Nadal 0-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: si comincia sulla Rod Laver Arena! In palio la Storia (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 SUBITO DUE PALLE BREAK PER Nadal! Lo spagnolo spinge con il diritto e l’azzurro arriva in ritardo dal lato del rovescio. 15-30 Primo ace dell’azzurro. 0-30 Servizio e diritto a sventaglio di Berrettini intercettato prontamente da Nadal con il diritto. 0-15 Di poco lungo il diritto lungolinea di Berrettini. 0-1 Nonostante qualche difficoltà di troppo, Nadal se la cava al servizio dopo 5 minuti di gioco. AD-40 Prima centrale dell’iberico. 40-40 ALTRO VINCENTE DI Berrettini! Nadal trova un altro nastro con il diritto e accomoda la palla all’azzurro. 40-30 DIRITTO VINCENTE DI Berrettini! Gran colpo indietreggiando dell’azzurro. 40-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 SUBITO DUE PALLE BREAK PER! Lo spagnolo spinge con il diritto e l’azzurro arriva in ritardo dal lato del rovescio. 15-30 Primo ace dell’azzurro. 0-30 Servizio e diritto a sventaglio diintercettato prontamente dacon il diritto. 0-15 Di poco lungo il diritto lungolinea di. 0-1 Nonostante qualche difficoltà di troppo,se la cava al servizio dopo 5 minuti di gioco. AD-40 Prima centrale dell’iberico. 40-40 ALTRO VINCENTE DItrova un altro nastro con il diritto e accomoda la palla all’azzurro. 40-30 DIRITTO VINCENTE DI! Gran colpo indietreggiando dell’azzurro. 40-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI ...

