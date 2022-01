Inter - Milan | corsa all' erba perfetta | in otto giorni San Siro pronto per il derby?

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tra, sabato 5 febbraio, alle ore 18 in punto, Sansarà l'autorevole teatro dove andrà in scena l'attesoscudetto. In gioco più dei canonici tre punti. Tutto dovrà ...

Advertising

tvdellosport : Tra poco a #Sportitaliamercato: ??#Inter, che risposta! Il giorno di Gosens: e davanti arriva Caicedo ??#Juve, ora l… - tvdellosport : ?? L’ #Inter ha prenotato Gianluca #Scamacca: un’operazione da circa 40 milioni complessivi che potrebbero preveder… - Gazzetta_it : Kessie, inizia la battaglia di mercato: si muovono anche Inter e Juve. I dettagli #calciomercato - Fabio28423232 : @benbarelliano @deliux9 Grandissimo difensore, molto completo, che giocava a testa alta (anche se sull’efficacia de… - ForzaMi4 : @battitomilan7 @irepoc85 @acmilan Talmente nel sangue che prima di avere il profilo twitter andava 3 volte all'anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Tra otto giorni, sabato 5 febbraio, alle ore 18 in punto, San Siro sarà l'autorevole teatro dove andrà in scena l'atteso derby scudetto. In gioco più dei canonici tre punti. Tutto dovrà essere perfetto, a partire dall'erba di San Siro. Negli ultimi giorni, il manto erboso dell'impianto milanese è diventato argomento di ...Dopo gli ultimi colpi din mercato si sofferma sulle differenze trae Juve da una parte e ildall'altra Luca Serafini nel suo editoriale per Milannews. L'esperto del mondo rossonero si chiedeInserimento importante dei rivali dell'Inter sul calciatore del Milan. Futuro sempre più incerto ed altra beffa dietro l'angolo.La società nerazzurra ha sondato il terreno ma non ha formulato, per ora, un'offerta: c'è spazio per un grande colpo ...