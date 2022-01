GF Vip, Nicola Pisu al veleno contro Miriana Trevisan: “Una donna di quasi cinquant’anni…” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Grande Fratello è un reality show molto amato e seguito in onda da diversi anni su Canale 5. All’interno della casa più spiata d’Italia sono spesso nate delle belle storie d’amore, ed è proprio questo quello che all’inizio di questa sesta edizione del GF Vip stava per accadere tra il figlio di Patrizia Mirigliani ovvero Nicola Pisu e la showgirl Miriana Trevisan. I due infatti si erano molto avvicinati ma con il trascorrere dei giorni si sono poi allontanati. Quando il ragazzo è stato eliminato dal gioco tra i due i rapporti erano piuttosto tesi, e proprio su quello che è stato il loro avvicinamento e poi allontanamento si è espresso Nicola nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Nuovo. Nicola Pisu torna a parlare del flirt avuto con ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Grande Fratello è un reality show molto amato e seguito in onda da diversi anni su Canale 5. All’interno della casa più spiata d’Italia sono spesso nate delle belle storie d’amore, ed è proprio questo quello che all’inizio di questa sesta edizione del GF Vip stava per accadere tra il figlio di Patrizia Mirigliani ovveroe la showgirl. I due infatti si erano molto avvicinati ma con il trascorrere dei giorni si sono poi allontanati. Quando il ragazzo è stato eliminato dal gioco tra i due i rapporti erano piuttosto tesi, e proprio su quello che è stato il loro avvicinamento e poi allontanamento si è espressonel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Nuovo.torna a parlare del flirt avuto con ...

