GF Vip 6 | Delia Duran nera con Soleil Sorge | “Uno schifo” – VIDEO

(Di venerdì 28 gennaio 2022), dopo essersi avvicinata a, ha preso una dura posizione contro di lei. Ecco cosa è successo e perchè non è la prima persona che si lamenta per lo stesso motivo nel GF Vip 6. Il rapporto fracontinua ad andare avanti fra alti e bassi. Non L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip trentottesima puntata in diretta: lo scontro tra Manila e Soleil le confessioni ‘piccanti’ di D… - infoitcultura : Gf Vip, la confessione di Stella: «L'amore tra me, Alex e Delia è senza possesso». Ecco chi è l'assistente di - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: A #Pomeriggio5 anche Katharina, prima moglie di Alex Belli - pomeriggio5 : A #Pomeriggio5 anche Katharina, prima moglie di Alex Belli - redazionerumors : Gf Vip, Sophie Codegoni e Delia Duran si sfidano a colpi di scollature: qual è la più sexy? #GFVip #delia #sophie -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

Giucas Casella piange per l'uscita di Manuel Bortuzzo dal GF/ Quel legame che... La princess ha ... Spigolo..." e viene beccato con il bigino GIUCAS CASELLA E IL 'FLIRT' CONDURAN Alfonso ...Duran: "Soleil Sorge è una donna sporca"/ "É andata in bagno e ha lasciato..." Nella casa del Grande Fratellosta continuando a parlare spesso di Alex Belli e del loro amore. Dopo l'...Era stata tirata in ballo durante un confronto nella casa e oggi Stella, l'assistente di Alex Belli ha un volto. Apparsa nel pomeriggio nel salotto di Barbara D'Urso la ragazza ha rotto ...Vediamo cos'ha confessato Delia Duran in merito a una relazione con una showgirl. Le parole che hanno scioccato molti.