Elezioni Quirinale, Casellati presiede il quinto scrutinio: è polemica. «Inopportuno controlli i voti per se stessa» (Di venerdì 28 gennaio 2022) È destinata a far discutere a lungo la quinta votazione per l?elezione del Capo dello Stato. Non solo per gli almeno 60 franchi tiratori che si sono presi la scena all?interno de... Leggi su ilmattino (Di venerdì 28 gennaio 2022) È destinata a far discutere a lungo la quinta votazione per l?elezione del Capo dello Stato. Non solo per gli almeno 60 franchi tiratori che si sono presi la scena all?interno de...

Advertising

HuffPostItalia : Renzi: 'Elezioni per il Quirinale scambiate per X Factor, show indecoroso' - francescocosta : Salvini: «Draghi al Quirinale lo voterei domani mattina. Se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anti… - Tommasolabate : “Scusi, lei si candida?”. La sindrome del citofono di Salvini si abbatte sul voto del #Quirinale. @Corriere - ezio14199935 : RT @ChiodiDonatella: #LETTA: 'CON LA #CASELLATI SALTA TUTTO'. MA È UNA PROMESSA O UNA MINACCIA? Proposta 'assurda e incomprensibile'per il… - Fa_nuilos : RT @manginobrioches: 'Io non volevo solo che il mio partito partecipasse ai governi o alle elezioni del #PresidentedellaRepubblica. Io vole… -