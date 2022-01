CorSport | tensione tra la Serie A e la Figc per l’adeguamento dello statuto con i nuovi quorum

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 gennaio 2022) C’ètra LegaA esulla questioneda adeguare a isuggeriti da Gravina per neutralizzare i blocchi delle minoranze alle decisioni dei club. Mesi fa Gravina invitò le società ad adeguare lodella LegaA aiprincipi dell’ordinamento federale entro il 31 gennaio. Ieri, in Assemblea, i club hanno invece deciso, all’unanimità, di prendere ancora tempo. È quanto emerge dalla nota diffusa ieri sera. Il CorriereSport scrive: “Dietro questa mossa, in realtà, si nasconde il fastidio per quella che diverse società ritengono un’imposizione non necessaria. «Siamo un’associazione privata, non una Federazione: perché dovremmo adeguarci al ...