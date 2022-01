Combinata nordica | Jarl Magnus Riiber mette subito la firma a Seefeld | 30mo Pittin

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ultimo week-end dedicato alla Coppa del Mondo prima della trasferta verso la Cina, dove si svolgeranno le Olimpiadi di Pechino. Laal maschile ha visto in scena oggi la prima tappa del Triple di: una Gundersen con 7,5 chilometri di sci di fondo, dove ovviamente si è imposto il dominatore della disciplina,. Tornato alle gare dopo un breve stop, il norvegese hafatto la voce grossa dominando dal trampolino e gestendo la situazione sugli sci stretti, tornando in pienissima corsa per la sfera di cristallo. Alle sue spalle troviamo il teutonico Vinzenz Geiger, staccato di 25” (pura accademia l’ultimo tratto di gara per), che con un affondo sul finale è riuscito a sbarazzarsi della concorrenza. ...