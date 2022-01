Cesarano | “Osimhen si lascia andare a gesti pericolosi”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Rinoparla del Napoli a Radio Marte, il giornalista fa il punto sulla squadra di Luciano Spalletti e di Victoraffronta la questione stadi, con la capienza aumentata che permetterà di giocare Napoli-Barcellona al 50% dei posti, con i biglietti per l’Europa League che sono già in vendita: “Questioni stadi? Problema di tutto il calcio italiano ed è una cosa oggettiva. Man mano che la pandemia allenterà la presa si potrà aprire ma serviranno anche interventi collaterali. Bisogna rendere fruibile lo stadio alle famiglie e adoperarsi per i tempi di ingresso“. A Napoli si parla di, finito nel mirino del Newcastle. Ma del nigeriano si è parlato anche per alcuni suoi comportamenti sui social che hanno scatenato reazioni: “Serve un lavoro di maturazione super quanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Cesarano Osimhen

