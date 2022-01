Australian Open, Nadal va in finale: Berrettini non ce l'ha fatta (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'azzurro è stato sconfitto per tre set a uno dallo spagnolo che, a 35 anni, potrebbe ora vincere il 21esimo Slam della sua carriera e superare Djokovic e Federer. «Come ho fatto? Ho sofferto, così sono arrivato dove sono» Leggi su vanityfair (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'azzurro è stato sconfitto per tre set a uno dallo spagnolo che, a 35 anni, potrebbe ora vincere il 21esimo Slam della sua carriera e superare Djokovic e Federer. «Come ho fatto? Ho sofferto, così sono arrivato dove sono»

