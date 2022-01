Arrestata 22enne per estorsioni sessuali, 60 le vittime (Di venerdì 28 gennaio 2022) estorsioni sessuali nei confronti di 60 vittime che le avrebbero fruttato 100 mila euro, trovati sulle sue carte ricaricabili che le sono state sequestrate. E' l'accusa principale nei confronti di una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022)nei confronti di 60che le avrebbero fruttato 100 mila euro, trovati sulle sue carte ricaricabili che le sono state sequestrate. E' l'accusa principale nei confronti di una ...

poliziadistato : Estorsione sessuale e sostituzione di persona. Sono alcuni tra i numerosi reati a carico di una 22enne identificata… - Piergiulio58 : Arrestata 22enne per estorsioni sessuali, 60 vittime. ?????? Agenzia di stampa Italpress - infoitinterno : Annuncio erotico sul web con scambio di foto e ricatto: arrestata 22enne - infoitinterno : Arrestata 22enne per estorsioni sessuali, 60 le vittime - AgenziaOpinione : POLIZIA DI STATO – CREMONA * ANNUNCI SU SITO INCONTRI PER ADULTI: « ARRESTATA 22ENNE RESPONSABILE DI OLTRE 60 ESTOR… -