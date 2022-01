Ana Mena a Sanremo 2022: «Canto una storia d’amore con un messaggio per le donne» (Di venerdì 28 gennaio 2022) È la sua seconda casa, ma l’Italia e il Festival di Sanremo sono nel cuore di Ana Mena da prima del successo. Tutta ‘colpa’ di papà… Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 28 gennaio 2022) È la sua seconda casa, ma l’Italia e il Festival disono nel cuore di Anada prima del successo. Tutta ‘colpa’ di papà… Funweek.

Advertising

RadioItalia : Per Ana Mena il Festival di Sanremo è una tripla sfida. Ecco le 3 cover! @AnaMenaMusic - ItaliaRai : @RaiRadio7 e Rai Italia presentano in ESCLUSIVA LE INTERVISTE AI BIG di @SanremoRai 2022 @MariaCristinaZo intervi… - Charles_Db_R : RT @SanremoESC2022: Artisti in gara: Ascoltatori mensili su Spotify Ana Mena 5.293.524 Blanco 3.771.330 Rkomi 3.351.068 Elisa 2.127.006 M… - AleVillarmonte : Che tristezza.. e poi mettono di nuovo Noemi oppure Ana mena.. - Cosmopolitan_IT : Ana Mena si racconta prima di Sanremo: «Prendiamoci cura di noi» -