“Una luce per non dimenticare” (Di giovedì 27 gennaio 2022) In occasione della giornata della memoria, l’amministrazione Lanzara invita i cittadini, ad accendere una luce in memoria delle vittime dell’Olocausto ed a ricordare quella terribile tragedia umana perché tali abomini non si verifichino mai più. «Oggi è la giornata in ricordo della Shoah e dei milioni di vittime di uno dei più grandi genocidi della storia-ricorda la sindaca Paola Lanzara – ed anche noi intendiamo onorare la memoria. Con l’assessore alle Pari Opportunità Giustina Galluzzo ogni anno abbiamo organizzato un momento di incontro e di riflessione con le scolaresche del territorio, ma quest’anno, a causa dell’aumento dei casi di contagio, abbiamo preferito soprassedere, fermo restando la volontà di non far passare nel silenzio questa giornata. E così oggi, con la mente e con il cuore, torneremo ad Auschwitz dove il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 27 gennaio 2022) In occasione della giornata della memoria, l’amministrazione Lanzara invita i cittadini, ad accendere unain memoria delle vittime dell’Olocausto ed a ricordare quella terribile tragedia umana perché tali abomini non si verifichino mai più. «Oggi è la giornata in ricordo della Shoah e dei milioni di vittime di uno dei più grandi genocidi della storia-ricorda la sindaca Paola Lanzara – ed anche noi intendiamo onorare la memoria. Con l’assessore alle Pari Opportunità Giustina Galluzzo ogni anno abbiamo organizzato un momento di incontro e di riflessione con le scolaresche del territorio, ma quest’anno, a causa dell’aumento dei casi di contagio, abbiamo preferito soprassedere, fermo restando la volontà di non far passare nel silenzio questa giornata. E così oggi, con la mente e con il cuore, torneremo ad Auschwitz dove il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche ...

