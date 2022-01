Steam Deck | annunciata la data d’uscita ufficiale

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Valve ha finalmente confermato ladella console, programmata inizialmente per dicembre Alcuni mesi fa Valve ha stupito l’utenza PC con l’annuncio di, la primissima console sviluppata dalla compagnia proprietaria di, uno degli store videoludici più conosciuti al mondo. L’arrivo di questo dispositivo era stato inizialmente confermato per dicembre, ma la pandemia ha influito molto sul sistema produttivo, tra problemi nelle spedizioni e la carenza di risorse per la costruzione della console. A causa di questi fattori, Valve aveva annunciato un rinvio di due mesi per il rilascio di, senza presentare ancora una...