Stadi semivuoti | De Laurentiis | “Governo capisca che i tifosi sono elettori”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Paese è in emergenza talmente da tanti anni che ormai diventa banale parlare della normalità. Quando ilcapirà che 25 milioni di25 milioni di italiani ed, forse il calcio verrà considerato in maniera diversa”. Lo ha detto il patron del Napoli Aurelio De, all’uscita dall’odierna assemblea della Lega Serie A a Milano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

'Sono settimane e mesi complessi. Questa ripartenza della pandemia ha colto tutto il Paese e anche qualche calciatore in una fase diversa. Abbiamo trovato un sistema di regole certe che consentirà al ...... e del ministro della Salute Roberto Speranza e di intesa con il presidente Figc Gabriele Gravina, di porre in ancora maggiore sicurezza gli. Nelle medesime giornate verranno chiusi i ...Due settimane con gli stadi semivuoti e con un massimo di 5.000 spettatori saranno, questa è la speranza, solo un lontano ricordo. Nella giornata di oggi si terrà l'Assemblea di ...Le nuove norme impongono il tetto a 5mila posti: con la riduzione al 50%, la disponibilità sarebbe stata inferiore per il Venezia ...