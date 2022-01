Scienza, chi sono i soggetti a rischio infarto? Lo rivela un algoritmo con scansioni oculari (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un sistema di intelligenza artificiale è stato progettato per analizzare le scansioni oculari per definire i pazienti ad alto rischio di infarto. Questo interessante lavoro e’ stato condotto dagli atti dell’Università di Leeds, che hanno pubblicato un articolo rivista Nature Machine Intelligence per rendere noti i risultati del loro studio. Il team, guidato da Alex Frangi, ha addestrato un algoritmo eseguito con scansioni oculari durante una visita di routine da un ottico o una clinica specializzata. I medici hanno scoperto che alcuni cambiamenti nei minuscoli vasi sanguigni della retina possono essere degli indicatori di malattie vascolari più ampi. Stando a quanto dichiarato dai ricercatori, il sistema di intelligenza artificiale mostra ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un sistema di intelligenza artificiale è stato progettato per analizzare leper definire i pazienti ad altodi. Questo interessante lavoro e’ stato condotto dagli atti dell’Università di Leeds, che hanno pubblicato un articolo rivista Nature Machine Intelligence per rendere noti i risultati del loro studio. Il team, guidato da Alex Frangi, ha addestrato uneseguito condurante una visita di routine da un ottico o una clinica specializzata. I medici hanno scoperto che alcuni cambiamenti nei minuscoli vasi sanguigni della retina posessere degli indicatori di malattie vascolari più ampi. Stando a quanto dichiarato dai ricercatori, il sistema di intelligenza artificiale mostra ...

