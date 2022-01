Quirinale: quarto scrutinio, ancora stallo tra i partiti (Di giovedì 27 gennaio 2022) quarto scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato e da oggi il quorum scende a 505 voti. Tra i partiti regna ancora il caos, senza un nome sul quale convergere. Il Centrodestra si asterrà e si dice disponibile a votare un nome di alto valore istituzionale. M5s, Pd e Leu votano scheda bianca. Dal canto suo Letta assicura che “non ci sarà un presidente di destra”. Renzi: “Domani si chiude la partita”. Al via la quarta votazione E’ iniziata la quarta votazione per eleggere il Presidente della Repubblica. Da oggi il quorum necessario per il Quirinale si abbassa a 505 voti. Il centrodestra annuncia l’astensione il centrosinistra e i5 Stelle la scheda bianca. Letta: “Serve un nome condiviso, no a vincitori e vinti”. Salvini: “Casini eletto col Pd, Draghi prezioso dov’è”. Giro di incontri in ... Leggi su zon (Di giovedì 27 gennaio 2022)per l’elezione del Capo dello Stato e da oggi il quorum scende a 505 voti. Tra iregnail caos, senza un nome sul quale convergere. Il Centrodestra si asterrà e si dice disponibile a votare un nome di alto valore istituzionale. M5s, Pd e Leu votano scheda bianca. Dal canto suo Letta assicura che “non ci sarà un presidente di destra”. Renzi: “Domani si chiude la partita”. Al via la quarta votazione E’ iniziata la quarta votazione per eleggere il Presidente della Repubblica. Da oggi il quorum necessario per ilsi abbassa a 505 voti. Il centrodestra annuncia l’astensione il centrosinistra e i5 Stelle la scheda bianca. Letta: “Serve un nome condiviso, no a vincitori e vinti”. Salvini: “Casini eletto col Pd, Draghi prezioso dov’è”. Giro di incontri in ...

