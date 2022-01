Quirinale | è la quinta giornata di voto E rispunta il nome di Casellati

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – Al quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica, il centrodestra scriverà unsulla scheda. El’ipotesi legata alla presidente del Senato Elisabetta. Il vertice del centrodestra, riunitosi nella serata di giovedì, nota, ha deciso che nella votazione del 28 gennaio 2022 i grandi elettori del centrodestra indicheranno uno dei nomi di alto livello proposto nei giorni scorsi e ha dato mandato a Matteo Salvini – previa ogni opportuna interlocuzione – di definirlo entro il nuovo vertice delle ore 9 di domani. “Frattini? I nomi sono tanti, non fatemi fare nomi di Tizio e Caio”, ha detto il leader della Lega lasciando la Camera dopo il vertice. “Voteremo compatti”, ha aggiunto. “Il centrodestra mi ha dato mandato, sono contento della compattezza dell’alleanza, se tutti fanno un passo in avanti e ...

