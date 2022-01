Quirinale 2022, Draghi sente Berlusconi. Ma Fi precisa: “Posizione non cambia” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Alla fine, dopo varie voci, puntualmente smentite, la telefonata è arrivata. Mario Draghi ha chiamato oggi Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele, per ”formulargli i migliori auguri di pronta guarigione”. A renderlo noto è Forza Italia, all’ora di pranzo mentre alla Camera è in corso il quarto voto per il Colle. ”Silvio c’è”, commenta un big azzurro, preoccupato per lo stato di salute del suo leader, che oggi sembra così riapparire sulla scena politica dopo il ‘passo indietro’ delle scorsa settimana proprio sul Quirinale. In molti hanno pensato che proprio questa telefonata, certifichi due cose: innanzitutto, il ritorno in campo del presidente di Fi ma anche il fatto che ‘Super Mario’ sia in pista. Da qui la netta senzazione nei capannelli dei parlamentari in Transatlantico che l’ipotesi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Alla fine, dopo varie voci, puntualmente smentite, la telefonata è arrivata. Marioha chiamato oggi Silvio, ancora ricoverato al San Raffaele, per ”formulargli i migliori auguri di pronta guarigione”. A renderlo noto è Forza Italia, all’ora di pranzo mentre alla Camera è in corso il quarto voto per il Colle. ”Silvio c’è”, commenta un big azzurro, preoccupato per lo stato di salute del suo leader, che oggi sembra così riapparire sulla scena politica dopo il ‘passo indietro’ delle scorsa settimana proprio sul. In molti hanno pensato che proprio questa telefonata, certifichi due cose: innanzitutto, il ritorno in campo del presidente di Fi ma anche il fatto che ‘Super Mario’ sia in pista. Da qui la netta senzazione nei capannelli dei parlamentari in Transatlantico che l’ipotesi ...

