Quirinale 2022 | Cassese | “Il mio nome? Vivo il momento ‘as usual' ”

(Adnkronos) – "Professore, come sta?…". Sul cellulare la voce del prof. Sabino Cassese arriva chiara e forte: "Bene, bene, vedremo…", replica all'Adnkronos, con il tono ironico di chi sa perfettamente che non si tratta di una chiamata per un'intervista 'de jure condendo' o di scenari costituzionali. Questa volta si tratta dell'ipotesi di candidatura al Quirinale dopo la notizia di un presunto incontro con Matteo Salvini, smentito dalla Lega ma "straconfermato" dal direttore de Il Foglio Claudio Cerasa. Cassese, gentile ma sotto l'urgenza di diversi impegni, colloqui e appuntamenti, risponde così alla domanda su come viva il frangente clou della giornata in cui il suo nome è indicato come possibile Presidente della Repubblica: "Come dicono gli inglesi… as usual". Senza patemi, insomma, anche se una ...

