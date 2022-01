Percassi |  «Gosens si è meritato l’Inter E Miranchuk…»

(Di giovedì 27 gennaio 2022) . Le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta Luca, ad dell’Atalanta, parla di calciomercato dall’Assemblea di Lega.– «Sta facendo le visite. Robin è un ragazzo che ha dato tanto, aveva la speranza e l’ambizione di andare in un grande club, penso se lo sia stataed era un’opportunità che era giusto gli concedessimo per quello che ha fatto con l’Atalanta. Ora andiamo avanti». CAMBIASO – «Possono esserci sempre delle opportunità, però in quel ruolo siamo già coperti». MIRANCHUK – «Resta, resta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

