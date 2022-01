Paolo Del Debbio, sorprendente dimagrimento: svelato il segreto della sua forma, occhio al prima e dopo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Paolo Del Debbio certamente non ha bisogno di presentazioni visto il suo grande successo in tv, ma quello che nessuno può non aver notato è il grande cambiamento fisico fatto negli anni. Conduttore di grande successo ormai da molti anni è alla guida di Dritto e Rovescio il programma di approfondimento politico di Rete Quattro che tutto il pubblico segue con molta passione. Paolo Del Debbio (Facebook)Ma quello che ha lasciato di stucco e che da un certo punto di vista ha fatto anche preoccupare è stato il grande cambiamento del giornalista e conduttore che proprio nel corso degli anni è molto dimagrito. In un primo momento infatti sono stati tanti i suoi fan ad essersi preoccupati che il tutto potesse dipendere dal fatto che stesse male o che comunque gli fosse successo qualcosa, la verità è stata ... Leggi su chenews (Di giovedì 27 gennaio 2022)Delcertamente non ha bisogno di presentazioni visto il suo grande successo in tv, ma quello che nessuno può non aver notato è il grande cambiamento fisico fatto negli anni. Conduttore di grande successo ormai da molti anni è alla guida di Dritto e Rovescio il programma di approfondimento politico di Rete Quattro che tutto il pubblico segue con molta passione.Del(Facebook)Ma quello che ha lasciato di stucco e che da un certo punto di vista ha fatto anche preoccupare è stato il grande cambiamento del giornalista e conduttore che proprio nel corso degli anni è molto dimagrito. In un primo momento infatti sono stati tanti i suoi fan ad essersi preoccupati che il tutto potesse dipendere dal fatto che stesse male o che comunque gli fosse successo qualcosa, la verità è stata ...

