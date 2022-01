Mourinho a caccia di rinforzi, la Roma pensa a Icardi (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Roma, con l'arrivo in panchina di Josè Mourinho, si è resa protagonista di un mercato estivo di assoluto livello, confermando le ambizioni di vertice anche nella prima fase del calciomercato di gennaio, con gli arrivi di Ainsley Maitland-Nailes in difesa e Sergio Oliveira in mezzo al campo.Per rendere ancora più completa la rosa a disposizione dello Special One, la dirigenza giallorossa punta a un rinforzo anche nel reparto avanzato, e secondo gli esperti SNAI il favorito numero uno per un approdo nella capitale è il centravanti del PSG Mauro Icardi, in quota a 6. L'ex capitano dell'Inter sembra da tempo fuori dal progetto parigino e il ritorno in Italia, un campionato dove ha dimostrato negli anni di segnare con grande continuità, potrebbe regalare in coppia con Tammy Abraham, un attacco capace di far sognare i tifosi giallorossi. ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 27 gennaio 2022) La, con l'arrivo in panchina di Josè, si è resa protagonista di un mercato estivo di assoluto livello, confermando le ambizioni di vertice anche nella prima fase del calciomercato di gennaio, con gli arrivi di Ainsley Maitland-Nailes in difesa e Sergio Oliveira in mezzo al campo.Per rendere ancora più completa la rosa a disposizione dello Special One, la dirigenza giallorossa punta a un rinforzo anche nel reparto avanzato, e secondo gli esperti SNAI il favorito numero uno per un approdo nella capitale è il centravanti del PSG Mauro, in quota a 6. L'ex capitano dell'Inter sembra da tempo fuori dal progetto parigino e il ritorno in Italia, un campionato dove ha dimostrato negli anni di segnare con grande continuità, potrebbe regalare in coppia con Tammy Abraham, un attacco capace di far sognare i tifosi giallorossi. ...

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho caccia Caccia al regista, la pista Xhaka riprende quota. Decisivo Diawara Ma perché Xhaka è tornato prepotentemente in auge? Prima di tutto perché nella mente di Mourinho resta il giocatore ideale per ricoprire quel ruolo. E poi perché il suo presente all'Arsenal non è ...

Roma, la Juve può aiutare Pinto a prendere Xhaka. Ecco come Commenta per primo Sei giorni per la caccia al regista. Mourinho si aspetta ancora un regalo dalla Roma per rinforzare il centrocampo. Il nome più seguito e nominato negli ultimi giorni è stato quello d i Kamara del Marsiglia, ma l'...

Mourinho vuole regalarsi Xhaka. Zaniolo da blindare Nicolò è in scadenza 2024 ma si lavora al rinnovo al 2027 con adeguamento da 3,5 milioni più bonus. Cinque giorni per far sorridere Mourinho (59 anni oggi). In caso di cessione di Arthur all'Arsenal, ...

