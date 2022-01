Mertens: presto l’incontro con De Laurentiis. E quel retroscena sulla MLS… (Di giovedì 27 gennaio 2022) Se tra il Napoli e Lorenzo Insigne il destino è già segnato con il passaggio a fine stagione al Toronto, tutto è da scoprire sul fronte Dries Mertens. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo 30 giugno, con un’opzione unilaterale di rinnovo per un’ulteriore stagione. Lo stesso calciatore ha palesato la sua volontà di continuare la sua lunga esperienza all’ombra del Vesuvio: il legame sempre vivido con i tifosi azzurri e le sue prospettive personali, considerando che a breve Dries diventerà padre proprio nella città partenopea. NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Dries Mertens of SSC Napoli celebrates the victory after the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)La situazione Mertens con il contratto attuale ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Se tra il Napoli e Lorenzo Insigne il destino è già segnato con il passaggio a fine stagione al Toronto, tutto è da scoprire sul fronte Dries. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo 30 giugno, con un’opzione unilaterale di rinnovo per un’ulteriore stagione. Lo stesso calciatore ha palesato la sua volontà di continuare la sua lunga esperienza all’ombra del Vesuvio: il legame sempre vivido con i tifosi azzurri e le sue prospettive personali, considerando che a breve Dries diventerà padre proprio nella città partenopea. NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Driesof SSC Napoli celebrates the victory after the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)La situazionecon il contratto attuale ...

