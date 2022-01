Mai un presidente eletto al quinto voto. Ecco a chi spetta il record di rapidità (Di giovedì 27 gennaio 2022) Se davvero i partiti riuscissero a trovare un'intesa per eleggere domani il nuovo capo dello Stato, si tratterebbe di un unicum per la storia repubblicana. Mai, infatti, si è verificata l'elezione del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Se davvero i partiti riuscissero a trovare un'intesa per eleggere domani il nuovo capo dello Stato, si tratterebbe di un unicum per la storia repubblicana. Mai, infatti, si è verificata l'elezione del ...

Advertising

ricpuglisi : Come mai c'è ansia tra i giornalisti qualora venisse eletto un Presidente che non ha i voti del PD? #Quirinale2022 - Agenzia_Ansa : GIORNATA DELLA MEMORIA | Il presidente della Knesset in lacrime al Bundestag. Mickey Levy dice: 'L'insegnamento ete… - Affaritaliani : 'Draghi al Quirinale? Mai, nonostante Palazzo Chigi stia facendo di tutto' - CaninoRosita : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Mai un presidente eletto al quinto voto. Cossiga e Ciampi eletti alla prima. Per Leone record di scr… - Torepuglisi : @giodiamanti Comunque queste elezioni per il Presidente della Repubblica una certezza (se mai ve ne fosse stato bis… -