(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Questione-ambulanti: potrebbe finire in tribunale la contrapposizione traConfesercenti e Amministrazione comunale. Dai comunicati e dalle interviste si potrebbe passare alle citazioni ed alle udienze. I fatti – Il 24 gennaio, due giorni prima della riunione in Prefettura sul tema della sicurezza a– presente l’assessore Claudio Tringali – il più rappresentativo sindacato provinciale di categoria aveva inviato una lunga e dettagliata lettera con relativaa Sindaco, Assessori, Suap, Polizia Municipale, Prefetto e Questore. Nel documento si legge: “Abbiamoto ildi Salerno ed il direttore Suap per ladelcomunale per iisolati ...

anteprima24 : ** #Lungomare, Anva diffida Comune 'per mancata pubblicazione #Bando da 55 #Posteggi' ** - salernonotizie : Abusivismo sul lungomare di Salerno: intervento di Cristofaro coordinatore Anva - zazoomblog : Lungomare Anva a Tringali e De Luca: “Non siamo abusivi e denunciamo lo spaccio” - #Lungomare #Tringali #Luca:… - anteprima24 : ** #Lungomare, #Anva a Tringali e De Luca: 'Non siamo #Abusivi e denunciamo lo spaccio' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Lungomare Anva

... costringendo l'Salerno a rinviarla. "La manifestazione di protesta sarà rinviata a lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 17, sulTrieste - piazzetta del Marinaio, al fine di ottenere le ...... dovranno rinunciare agli stand sulcittadino, a causa dell'emergenza Covid, nonostante l'accensione delle Luci d'Artista. A renderlo noto Ciro Pietrofesa, presidente dell', che ha ...li ambulanti segnalati dal governatore Vincenzo De Luca al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, non sono abusivi. In realtà non sarebbero neanche ambulanti, in senso ...li ambulanti segnalati dal governatore Vincenzo De Luca al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, non sono abusivi. In realtà non ...