Lodi | Non mi vaccino | non sono una cavia | no vax prende il Covid | rifiuta il ricovero e muore

Una donna di 52 anni, Barbara Fisichella, operatrice giudiziaria al casellario della Procura di Lodi e originaria di Codogno, è morta di Covid. Era una convinta no vax, tanto che il 28...

