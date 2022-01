Le Provinciali in Serie A – La Lucchese (Di giovedì 27 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Francesco Quattrone) – Disputa il suo primo campionato di Serie A nella stagione 1936-37. Alla presidenza ci sono Fontana e Della Santina, che affidano la panchina all’ungherese Ernest Erbstein. Nelle file rossonere militano grandi giocatori come Olivieri, Perduca, Andreoli. Persia e Vojak. Ottimo piazzamento per una matricola, settimo posto insieme all’Ambrosiana-Inter frutto di 9 vittorie e 13 pareggi. Nella stagione successiva si riparte con Erbestein sulla panchina, poi sostituito da Vojak e poi da Umberto Caligaris. Qualche nuovo inserimento nella squadra. Fa dei pareggi interni con l’Ambrosiana, la Juventus, il Milan. Sempre in casa batte la Roma, l’Atalanta, la Fiorentina, il Bari e la Triestina. Il 14° posto ottenuto le evita la retrocessione. Nell’anno 1938-39 disputa il suo terzo campionato in A con Bonino in panchina. Nell’esordio ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 27 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Francesco Quattrone) – Disputa il suo primo campionato diA nella stagione 1936-37. Alla presidenza ci sono Fontana e Della Santina, che affidano la panchina all’ungherese Ernest Erbstein. Nelle file rossonere militano grandi giocatori come Olivieri, Perduca, Andreoli. Persia e Vojak. Ottimo piazzamento per una matricola, settimo posto insieme all’Ambrosiana-Inter frutto di 9 vittorie e 13 pareggi. Nella stagione successiva si riparte con Erbestein sulla panchina, poi sostituito da Vojak e poi da Umberto Caligaris. Qualche nuovo inserimento nella squadra. Fa dei pareggi interni con l’Ambrosiana, la Juventus, il Milan. Sempre in casa batte la Roma, l’Atalanta, la Fiorentina, il Bari e la Triestina. Il 14° posto ottenuto le evita la retrocessione. Nell’anno 1938-39 disputa il suo terzo campionato in A con Bonino in panchina. Nell’esordio ...

Advertising

ViSal_Corecap : @jo19N26 3 anni di puro spettacolo,dominio, abbiamo avuto il calciatore che ha segnato di più nella storia della se… - thelob82 : Seguo le votazioni con un interesse addirittura minore di quello che avrei assistendo ad amichevoli di team provinc… - mirabeack : @gippu1 Molto interessante. C’è da dire però che la Serie A boccheggia ormai da qualche anno, ed il ritorno in auge… - tazzad1te : ad ogni modo, se ad inizio campionato non avessimo perso punti a cazzo di cane con le provinciali, ora saremmo in c… - AntonelloR68 : @markorusso69 @DrGregHouse73 Quelli che chiamo i provincialotti, da nom confondersi coi provinciali che di base son… -