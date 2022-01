Le donne dei lager nazisti, lo speciale con Paola Perego stasera su Rai2 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il docufilm di Rai2, Le donne nei lager nazisti, va in onda in occasione della Giornata della Memoria 2022, stasera alle 23.30, condotto da Paola Perego. Quando l'orrore dei campi di sterminio riguarda l'altra metà del cielo: è questo il senso del docufilm di Rai2, Le donne nei lager nazisti, in onda in occasione della Giornata della Memoria 2022, stasera alle 23.30. La conduzione, e questa è la prima novità, è di Paola Perego, che accompagna il pubblico nell'universo femminile dei campi di sterminio iniziando da Fossoli, in provincia di Modena, centro di smistamento di innumerevoli persone che arrivarono poi nei campi di tutta Europa. La seconda novità ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il docufilm di, Lenei, va in onda in occasione della Giornata della Memoria 2022,alle 23.30, condotto da. Quando l'orrore dei campi di sterminio riguarda l'altra metà del cielo: è questo il senso del docufilm di, Lenei, in onda in occasione della Giornata della Memoria 2022,alle 23.30. La conduzione, e questa è la prima novità, è di, che accompagna il pubblico nell'universo femminile dei campi di sterminio iniziando da Fossoli, in provincia di Modena, centro di smistamento di innumerevoli persone che arrivarono poi nei campi di tutta Europa. La seconda novità ...

