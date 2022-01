Juve: un ciclo vincente per tentare Koulibaly, è il sostituto di De Ligt (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Juve pensa a Kalidou Koulibaly per sostituire Matthijs De Ligt, il difensore olandese può essere ceduto a giugno. Doveva essere l’uomo del futuro, quello su cui costruire le fondamenta per la nuova difesa-bunker, ma De Ligt alla Juventus sembra non riuscire ad imporsi. Nonostante i titoloni a nove colonne ad ogni minima buona prestazione, l’olandese non sembra mantenere le aspettative. Qualche fallo di mano di troppo e un inserimento non ancora avvenuto, mettono De Ligt nella posizione di poter lasciare Torino. Così Koulibaly finisce sulla lista della Juve, che piazzato il colpo Vlahovic sta pensando in grande anche per il futuro. Ovviamente dovrà raggiungere la qualificazione Champions League, altrimenti per i conti bianconeri sarà un disastro, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lapensa a Kalidouper sostituire Matthijs De, il difensore olandese può essere ceduto a giugno. Doveva essere l’uomo del futuro, quello su cui costruire le fondamenta per la nuova difesa-bunker, ma Deallantus sembra non riuscire ad imporsi. Nonostante i titoloni a nove colonne ad ogni minima buona prestazione, l’olandese non sembra mantenere le aspettative. Qualche fallo di mano di troppo e un inserimento non ancora avvenuto, mettono Denella posizione di poter lasciare Torino. Cosìfinisce sulla lista della, che piazzato il colpo Vlahovic sta pensando in grande anche per il futuro. Ovviamente dovrà raggiungere la qualificazione Champions League, altrimenti per i conti bianconeri sarà un disastro, ...

