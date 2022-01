Advertising

zazoomblog : VIDEO - Jacobs a Tenerife sette sessioni dal tatuatore per disegnare - #VIDEO #Jacobs #Tenerife #sette - andreatortelli : Marcell Jacobs si allena a Tenerife e brucia la pista - Rhandall77 : RT @Gazzetta_it: Atletica, #Jacobs il divo decolla a Tenerife, tra bagni e tatuaggi. 'Ora il record europeo dei 60' - Gazzetta_it : Atletica, #Jacobs il divo decolla a Tenerife, tra bagni e tatuaggi. 'Ora il record europeo dei 60' - Vivi_Tenerife : Marcell Jacobs si sta allenando a Tenerife. Tempo incredibile sui 150 metri -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs Tenerife

La Gazzetta dello Sport

Lo aveva promesso di tornare con una novità: il braccio sinistro interamente tatuato, opera di Joseph, origini siciliane, del laboratorio Black Mamba. "Sono un suo cliente fisso - spiega Marcell - ...... MarcellIl 4 febbraio torna in pista Marcell, correrà sui 60 metri al meeting indoor di Berlino. La Gazzetta è andato a trovarlo adove si sta allenando da mesi, Le polemiche. ...Marcell Jacobs ha ripreso gli allenamenti a pieno ritmo e a testimoniarlo sono i video che il suo allenatore Paolo Camossi pubblica sui social da Tenerife ...Siamo stati due giorni con l'oro di Tokyo che si allena in Spagna e il 4 febbraio torna in gara a Berlino: "Da 6 anni vengo qui, l’ideale in inverno, e questa volta ho trovato tanti italiani che mi ha ...