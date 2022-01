GdF Verbania | arrestato corriere internazionale con 1 2 Kg di cocaina

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 27 gennaio 2022) I militari della Guardia di Finanza di Domodossola hannounche trasportava in Italia 1.2 Kg dipurissima– Durante l’attività di prevenzione e di contrasto dei traffici transfrontalieri di sostanze stupefacenti, i militari della Guardia di Finanza di Domodossola hannounche trasportava in Italia 1.2 Kg dipurissima. Un cittadino di nazionalità nigeriana che viaggiava da solo, privo del bagaglio, a bordo del treno Eurocity n. 57, proveniente da Basilea e diretto a Milano, affermava ai finanzieri di non avere nulla da dichiarare. L’uomo nel tentativo di occultarsi tra gli altri passeggeri del convoglio, non è riuscito a fornire adeguate ...