Elodie si racconta: “Sono istinto e amore assoluto. Ma ho una sindrome dell’abbandono enorme” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Oggi siamo abituati e abituate a vederla calcare la scena con grande padronanza di sé, con look accattivanti che sfoggia con disinvoltura, come se non avesse fatto altro nella vita, bellissima e talentuosa tanto da aver conquistato il cuore di molti. Ma Elodie Di Patrizi, in arte semplicemente Elodie, non è sempre stata così. Anzi. E se Sono lontani i tempi dell’esordio al grande pubblico, durante la 15esima edizioni del talent Amici, con i capelli rosa e quella straordinaria voce che aveva incantato pubblico e critica, o la consacrazione a Sanremo 2017, la 31enne romana non ha mai nascosto le sue origini ‘di borgata’ e l’infanzia difficile. “Trascorsa” racconta in un’intervista al settimanale Grazia “a fare quasi da madre alla sorella e a due genitori giovani e sognatori”. Un istinto materno che l’ha ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Oggi siamo abituati e abituate a vederla calcare la scena con grande padronanza di sé, con look accattivanti che sfoggia con disinvoltura, come se non avesse fatto altro nella vita, bellissima e talentuosa tanto da aver conquistato il cuore di molti. MaDi Patrizi, in arte semplicemente, non è sempre stata così. Anzi. E selontani i tempi dell’esordio al grande pubblico, durante la 15esima edizioni del talent Amici, con i capelli rosa e quella straordinaria voce che aveva incantato pubblico e critica, o la consacrazione a Sanremo 2017, la 31enne romana non ha mai nascosto le sue origini ‘di borgata’ e l’infanzia difficile. “Trascorsa”in un’intervista al settimanale Grazia “a fare quasi da madre alla sorella e a due genitori giovani e sognatori”. Unmaterno che l’ha ...

