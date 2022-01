Covid, via libera dell’Ema alla pillola di Pfizer (Di giovedì 27 gennaio 2022) Al di là dei vaccini che ultimamente sono stati distribuiti nella maggior parte dei Paesi del mondo, sono in tanti coloro che si stanno adoperando per la ricerca di una cura definitiva contro il Covid. Lo stesso Anthony Fauci, nelle scorse settimane, auspicava la scoperta di un siero universale che potesse esserci di aiuto per la lotta al virus. Tuttavia, almeno per il momento, quella strada sembra essere ancora impraticabile. Buone notizie, però, arrivano da Pfizer, che ha dato vita alla prima pillola domestica per il trattamento da Coronavirus. E stando ad un’Ansa dell’Ultima Ora, pare che l’Ema abbia dato il via libera alla sua messa in commercio. Paxlovid, il primo farmaco anti-Covid per via orale Le sperimentazioni nella speranza di poter trovare un’arma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Al di là dei vaccini che ultimamente sono stati distribuiti nella maggior parte dei Paesi del mondo, sono in tanti coloro che si stanno adoperando per la ricerca di una cura definitiva contro il. Lo stesso Anthony Fauci, nelle scorse settimane, auspicava la scoperta di un siero universale che potesse esserci di aiuto per la lotta al virus. Tuttavia, almeno per il momento, quella strada sembra essere ancora impraticabile. Buone notizie, però, arrivano da, che ha dato vitaprimadomestica per il trattamento da Coronavirus. E stando ad un’Ansa dell’Ultima Ora, pare che l’Ema abbia dato il viasua messa in commercio. Paxlovid, il primo farmaco anti-per via orale Le sperimentazioni nella speranza di poter trovare un’arma ...

