Berrettini-Nadal oggi, Australian Open 2022: orario semifinale, tv, programma, streaming (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’ordine di gioco di oggi, venerdì 28 gennaio vedrà l’italiano Matteo Berrettini, testa di serie numero 7, essere atteso dal difficile match contro lo spagnolo Rafael Nadal, numero 6 del tabellone, nel 2° match dalle 2.00, ma che inizierà comunque non prima delle 4.30, sulla Rod Laver Arena. Gli Australian Open vedranno disputarsi oggi, venerdì 28 gennaio, entrambe le semifinali del tabellone di singolare maschile: il momento topico della stagione sul cemento è arrivato col primo torneo dello Slam del 2022 del tennis. In singolare oggi sarà in campo soltanto un italiano, Matteo Berrettini. I tre incontri odierni degli Australian Open 2022 verranno trasmessi in diretta tv su Eurosport ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’ordine di gioco di, venerdì 28 gennaio vedrà l’italiano Matteo, testa di serie numero 7, essere atteso dal difficile match contro lo spagnolo Rafael, numero 6 del tabellone, nel 2° match dalle 2.00, ma che inizierà comunque non prima delle 4.30, sulla Rod Laver Arena. Glivedranno disputarsi, venerdì 28 gennaio, entrambe le semifinali del tabellone di singolare maschile: il momento topico della stagione sul cemento è arrivato col primo torneo dello Slam deldel tennis. In singolaresarà in campo soltanto un italiano, Matteo. I tre incontri odierni degliverranno trasmessi in diretta tv su Eurosport ...

Advertising

WeAreTennisITA : Stasera a letto presto che stanotte c'è da sostenere Matteo ?? ? 04:30 AM ? BERRETTINI ?? NADAL Matteo può conquista… - Coninews : Primo italiano in semifinale all'#AusOpen in tutta la storia del torneo e primo azzurro a raggiungere la semifinale… - Eurosport_IT : Non sappiamo voi, ma noi abbiamo già i brividi ??? #Berrettini | #Nadal | #AusOpen | #EurosportTENNIS - ferraiolia : RT @CB_Ignoranza: Stanotte, alle 4:30, il nostro Matteo Berrettini sfiderà un mostro sacro come Rafa Nadal nella semifinale degli Australia… - mvb66 : RT @CB_Ignoranza: Stanotte, alle 4:30, il nostro Matteo Berrettini sfiderà un mostro sacro come Rafa Nadal nella semifinale degli Australia… -