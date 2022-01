Barcellona, il sostituto di Ansu Fati arriva dalla Premier (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il nuovo infortunio di Ansu Fati ha cambiato i piani di mercato del Barcellona. Il prodotto della cantera blaugrana ha accusato un altro problema al bicipite femorale della coscia sinistra e dovrà decidere nei prossimi giorni se operarsi nuovamente. In questo caso la sua stagione sarebbe già conclusa, mentre con le terapie conservative dovrebbe rimanere ai box almeno per due o tre mesi. Per questo motivo Xavi necessita di un nuovo esterno alto di fascia per la seconda parte di stagione. Come riportato da Fabrizio Romano, gli spagnoli sono sul punto di chiudere per Adama Traorè. Il giocatore arriverà dal Wolverhampton con un prestito di sei mesi con stipendio a carico dei catalani. Resta da definire la formula finale, con gli inglesi che vogliono una clausola per l’acquisto a titolo definitivo. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il nuovo infortunio diha cambiato i piani di mercato del. Il prodotto della cantera blaugrana ha accusato un altro problema al bicipite femorale della coscia sinistra e dovrà decidere nei prossimi giorni se operarsi nuovamente. In questo caso la sua stagione sarebbe già conclusa, mentre con le terapie conservative dovrebbe rimanere ai box almeno per due o tre mesi. Per questo motivo Xavi necessita di un nuovo esterno alto di fascia per la seconda parte di stagione. Come riportato da Fabrizio Romano, gli spagnoli sono sul punto di chiudere per Adama Traorè. Il giocatore arriverà dal Wolverhampton con un prestito di sei mesi con stipendio a carico dei catalani. Resta da definire la formula finale, con gli inglesi che vogliono una clausola per l’acquisto a titolo definitivo. Thomas Cambiaso

