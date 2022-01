Australian Open, Berrettini-Nadal: per chi tiferà il pubblico? “Non vi sento” e la reverenza per lo spagnolo (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Rod Laver Arena di Melbourne sarà gremita da 10.000 spettatori per l’attesissima semifinale degli Australian Open 2022 tra Matteo Berrettini e Rafael Nadal. La partita, in programma venerdì 28 gennaio (ore 04.30 le italiane, le 14.30 locali), si preannuncia decisamente vibrante e appassionate, equilibrata e avvincente. Per l’occasione è stato previsto un alleggerimento delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria e dunque sugli spalti sarà presente un folto pubblico per assistere a questa battaglia campale che mette in palio un posto per l’atto conclusivo del primo Slam della stagione. Il preannunciato maltempo, con temporali e pioggia dati sostanzialmente per certi (le previsioni della vigilia parlano del 95%), non farà desistere gli appassionati, anche perché in quel caso si chiuderà il tetto ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Rod Laver Arena di Melbourne sarà gremita da 10.000 spettatori per l’attesissima semifinale degli2022 tra Matteoe Rafael. La partita, in programma venerdì 28 gennaio (ore 04.30 le italiane, le 14.30 locali), si preannuncia decisamente vibrante e appassionate, equilibrata e avvincente. Per l’occasione è stato previsto un alleggerimento delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria e dunque sugli spalti sarà presente un foltoper assistere a questa battaglia campale che mette in palio un posto per l’atto conclusivo del primo Slam della stagione. Il preannunciato maltempo, con temporali e pioggia dati sostanzialmente per certi (le previsioni della vigilia parlano del 95%), non farà desistere gli appassionati, anche perché in quel caso si chiuderà il tetto ...

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Australian Open: Medvedev favorito secondo i bookmakers, ostacolo Nadal per Berrettini - RSIsport : ?????? Danielle Collins ha raggiunto Ashleigh Barty in finale agli Australian Open. La statunitense ha battuto Iga Swi… -