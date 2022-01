Amici 2022 | salta lo speciale domenicale per Covid

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Maria De Filippi Stop ad. Il diciottesimodel talent show condotto da Maria De Filippi, in programma per domenica 30 gennaio, non andrà infatti in onda, a causa del, che è arrivato anche nella scuola più nota d’Italia. “Il Virus sbarca ad. Causala puntatadel talent. Sono risultati positivi diversi ballerini professionisti. Al suo posto unocon montaggio e senza studio“ anticipa infatti Dagospia, rendendo noto che il pubblico di Canale 5 dovrà accontentarsi di un “daytime” un po’ più lungo del programma, invece del canonico appuntamento della domenica con le esibizioni e i giudizi dei prof. Tuttavia, anche se ilè arrivato ad ...