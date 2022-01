A Pantelleria esercitazione interforze con F-35B di Marina e Aeronautica (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso il Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria l’esercitazione interforze che ha visto l’interazione degli assetti F-35B della Marina Militare e dell’Aeronautica. L’evento addestrativo odierno si inquadra in pieno nel processo di sviluppo di capacità interforze, fortemente sostenuto dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e ha sancito un ulteriore passo in avanti nel processo di integrazione di velivoli multiruolo di quinta generazione, avviato con la recente esercitazione internazionale che ha visto impegnata la portaerei Cavour della Marina Militare e F-35B della Marina e dell’Aeronautica unitamente alla portaerei britannica Queen Elizabeth. In particolare, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso il Distaccamento Aeroportuale dil’che ha visto l’interazione degli assetti F-35B dellaMilitare e dell’. L’evento addestrativo odierno si inquadra in pieno nel processo di sviluppo di capacità, fortemente sostenuto dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e ha sancito un ulteriore passo in avanti nel processo di integrazione di velivoli multiruolo di quinta generazione, avviato con la recenteinternazionale che ha visto impegnata la portaerei Cavour dellaMilitare e F-35B dellae dell’unitamente alla portaerei britannica Queen Elizabeth. In particolare, ...

