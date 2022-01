Turismo: Airbnb e Etsy lanciano la collezione 'Art of Hosting' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Ogni anno, Airbnb e Etsy creano opportunità economiche per milioni di persone in tutto il mondo, supportate dagli appassionati host Airbnb e dai venditori di Etsy che fanno ciò che amano di più: ospitare su Airbnb e vendere prodotti unici e creativi su Etsy. Oggi le due piattaforme lanciano una collaborazione che dà vita a 'Art of Hosting', una selezione di oggetti per la casa tra i preferiti dagli ospiti e accuratamente creati dai venditori di Etsy. La selezione, che presenta oggetti fatti 'per gli host, dagli host', vuole rendere ancora più facile e conveniente per i nuovi e gli attuali host Airbnb creare un alloggio adatto agli ospiti con elementi unici. Che si tratti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Ogni anno,creano opportunità economiche per milioni di persone in tutto il mondo, supportate dagli appassionati hoste dai venditori diche fanno ciò che amano di più: ospitare sue vendere prodotti unici e creativi su. Oggi le due piattaformeuna collaborazione che dà vita a 'Art of', una selezione di oggetti per la casa tra i preferiti dagli ospiti e accuratamente creati dai venditori di. La selezione, che presenta oggetti fatti 'per gli host, dagli host', vuole rendere ancora più facile e conveniente per i nuovi e gli attuali hostcreare un alloggio adatto agli ospiti con elementi unici. Che si tratti di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Soggiorno gratis di un anno in Sicilia. Al via le candidature per assegnare 'casa a 1 euro' a Sambuca. Ad offrirlo… - moneypuntoit : ?? Certificati: investire nel turismo incassando il 12% annuo ?? - iuba73 : RT @robertamilano: 'La pandemia ha cambiato il modo in cui i consumatori ricercano e prenotano i viaggi e gli hotel stanno rispondendo in m… - robertamilano : 'La pandemia ha cambiato il modo in cui i consumatori ricercano e prenotano i viaggi e gli hotel stanno rispondendo… - VanityFairIt : L'amministratore delegato e co-fondatore di Airbnb ha scelto di vivere «in giro» usando la piattaforma. È la nuova… -