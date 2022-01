Traffico Roma del 26-01-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione due gli incidenti sul grande raccordo anulare che nel tardo pomeriggio hanno creato difficoltà dopo le code tra la Bufalotta e la A24 carreggiata interna con la chiusura di una corsia ulteriori ritardi anche per i viaggiatori dell’esterna per un nuovo incidente tra Casilina e A24 nell’ultima ora sono aumentati sempre per un incidente anche gli spostamenti sul tratto cittadino della A24 tra via di Portonaccio e via di Tor Cervara in direzione delle Grazie sempre invariate le condizioni delsu via Delle Foro Italico dove sono possibili rallentamenti tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni in città prudenza per un incidente su via di Bravetta altezza via dei Gonzaga per la stessa causa ulteriori difficoltà sono possibili su via Casilina vicino via Giovanni Camillo peresio nei pressi della ...