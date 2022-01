Sul Quirinale governatori in campo, moral suasion e idea "conclave" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 'metodo' dei presidenti di Regione, fatto di 'buon senso, pragmatismo e soprattutto sintesi' sembra farsi strada a Montecitorio dove il rebus Quirinale non pare ancora sciogliersi. Cresce l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 'metodo' dei presidenti di Regione, fatto di 'buon senso, pragmatismo e soprattutto sintesi' sembra farsi strada a Montecitorio dove il rebusnon pare ancora sciogliersi. Cresce l'...

Advertising

ilriformista : . #Renzi si augura un accordo entro venerdì sui nomi di #Draghi o #Casini e si smarca dall’ipotesi di accordo su… - GiuseppeConteIT : Sul #Quirinale siamo chiamati a una grande responsabilità, ma non possiamo trascurare che ci sono cittadini, famigl… - you_trend : Nuovo aggiornamento delle scommesse sul #Quirinale: sale ancora la probabilità di Casellati (ora a quota 4.50), men… - borrillo62 : RT @federicofubini: Al terzo scrutinio a vuoto, senza una luce in fondo al tunnel, il mercato comincia a innervosirsi sul serio. Spread sal… - Italia_Notizie : Quirinale 2022, Conte sta lavorando bene: sul Colle non devono sventolare bandiere di partito -