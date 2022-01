“Striscia la notizia”: prosegue l’inchiesta di Moreno Morello sui Green Pass (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) prosegue l’inchiesta di Moreno Morello sui Green Pass validi e di persone reali che circolano in rete. Dopo l’assurdo caso che ha coinvolto Amazon (qui il servizio), con il gigante dell’e-commerce costretto a rimuovere un prodotto in cui compariva una certificazione valida e scansionabile, l’inviato di Striscia documenta come anche su decine di siti di giornali e di amministrazioni comunali appaiano foto di Green Pass che – una volta inquadrati e scaricati – risulterebbero in piena regola. Una circostanza pericolosa, dal momento che chiunque – stampandosi la schermata del sito o facendo un semplice screen shot – potrebbe dotarsi di una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35)disuivalidi e di persone reali che circolano in rete. Dopo l’assurdo caso che ha coinvolto Amazon (qui il servizio), con il gigante dell’e-commerce costretto a rimuovere un prodotto in cui compariva una certificazione valida e scansionabile, l’inviato didocumenta come anche su decine di siti di giornali e di amministrazioni comunali appaiano foto diche – una volta inquadrati e scaricati – risulterebbero in piena regola. Una circostanza pericolosa, dal momento che chiunque – stampandosi la schermata del sito o facendo un semplice screen shot – potrebbe dotarsi di una ...

Advertising

renzo_gianluca : @AlessioParodi6 Il risultato di un mix fatale di 'Striscia la notizia', 'le Iene' e 'Voyager'. - 361_magazine : - Borntor07414815 : Tremo solo al pensiero dì Casini presidente…chiederò asilo politico a striscia la notizia… - Marc852835993 : RT @LMaledetta: @ChanceGardiner Le #FFP2 per ?? NON ESISTONO! ? Cari genitori RINCOGLIONITI state mettendo a rischio la salute dei vostri fi… - AgenziaOpinione : MEDIASET – CANALE 5 * “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « I GREEN PASS VALIDI SI TROVANO IN RETE SU SITI DI PUBBLICHE AMMINI… -