Advertising

Gazzettino : Sileri attacca i No vax: «Siete pericolosi, vi renderemo la vita difficile» - DanielaZini1 : Sileri attacca il Seg. Gen. della Salute: “Assente 45gg su 60 durante la pandemia” - - ParliamoDiNews : Sileri attacca i no-vax: chi non rispetta le regole è pericoloso – Libero Quotidiano #sileri #attacca #no-vax… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Sileri attacca i no-vax: chi non rispetta le regole è pericoloso - Affaritaliani : Sileri attacca i no-vax: chi non rispetta le regole è pericoloso -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri attacca

i No vax 'Criticano il vaccino, criticano il green pass, criticano il tampone ma poi in trasmissione ci vengono. E in televisione è richiesto il green pass o il tampone, quindi per ...'Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile, come stiamo facendo perché il non - vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso': così Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, di professione chirurgo, ospite di DiMartedì su La7. 'Questi criticano tutti il Green pass, criticano il tampone, criticano il vaccino, però quando vengono in ...Pierpaolo Sileri a gamba tesa sui No vax. Il sottosegretario alla Salute è finito nel mirino degli anti vaccino per il Covid, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri sera nel corso ...La salma di Francesco Corso ancora non è stata restituita. L’uomo morì a Trabia in un cantiere a causa di una scarica elettrica. The post La morte bianca dell’operaio di Misilmeri, l’appello dei famil ...