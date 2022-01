Samsung Unpacked | Galaxy S22 + Ultra saranno presentati il 9 febbraio

(Di mercoledì 26 gennaio 2022), cioè l’evento per la presentazione dei nuovi top di gammaS22,S22 Plus eS22è ufficiale. L’azienda sudcoreana ha finalmente ufficializzato la data precisa di presentazione che si terrà il prossimo 9a partire dalle ore 16.S22, è ufficialeil 9Lo aveva annunciato la stessache la presentazione della nuova serieS22 sarebbe avvenuto asenza però fornire una data precisa. Oggi è arrivata anche quella e il cosiddetto, così la società ...

Infine, il Galaxy S22 Ultra didovrebbe avere un display da 6,8 pollici QHD+ e la stessa ... Il Galaxy2022 andrà in scena il 9 Febbraio alle ore 16 italiane, e dovrebbe arrivare anche ...Ormai alla presentazione ufficiale dei nuov i Galaxy S22 manca davvero poco, e questa volta èstessa a confermarcelo: durante l'eventofissato per mercoledì 9 febbraio , infatti, saranno svelati i nuovi top di gamma. Di cui già adesso, però, sappiamo tanto - come vi abbiamo ...L'appuntamento è fissato al 9 febbraio alle 16.00, ora italiana. Come detto, a breve scopriremo come stanno le cose: l'appuntamento con il Samsung Galaxy Unpacked 2022 è per il 9 febbraio alle 16.00 S ...La gamma Samsung Galaxy S22 dovrebbe arrivare a febbraio, ma la data esatta è rimasta un mistero. Una perdita di poche ore fa indicava la ...