Quirinale, testa a testa Mattarella-Crosetto, comincia la "conta". Meloni avverte Salvini (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alla terza votazione del Parlamento in seduta comune per eleggere il presidente della Repubblica i partiti hanno smesso la fase delle schede bianche e hanno cominciato a "contarsi". Oggi l'esito mostra quasi un testa a testa tra Sergio Mattarella (125 voti) e Guido Crosetto (114). Per l'esponente di Fratelli d'Italia si tratta di un "successo" oltre misura visto che il gruppo che lo aveva indicato è composto tra Camera-Senato e delegati regionali da 63 grandi elettori. Facile immaginare che gli altri 51 li abbia raccolti tra i colleghi del centrodestra per dare un segnale agli alleati su come procedere in vista di un possibile accordo con il centrosinistra.Dall'altro versante, spiegano, i consensi per Mattarella vanno letti come un ...

